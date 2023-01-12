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В Новой Зеландии в 2022 году запретили называть детей именами Король, Святой и Принцесса

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:47

Министерство внутренних дел Новой Зеландии опубликовало список имен, которые власти не разрешили давать детям в 2022 году.

Сотрудники генеральной службы регистрации рождений, смертей и браков девять раз отказывали в присвоении имени Король. Оно стало самым отклоняемым в Новой Зеландии с 2009 года.

Второе место в рейтинге заняли имена Святой (8 раз) и Королевский (7 раз). В первую десятку вошли Мессия, Принц и Принцесса, Епископ, Герцог, Нефритовый Император и Монарх.

«Существуют правила, гарантирующие, что имена не будут звучать оскорбительно для их носителей, имеют разумную длину и не представляют собой официальный титул или звание», — заметил глава службы Джефф Монтгомери.

Имена, которые не соответствовали критериям, могли быть рассмотрены службой в каждом конкретном случае с учетом не только пожелания семьи, но и того, как «имя может быть воспринято общественностью».

Ранее МВД Новой Зеландии опубликовало список самых популярных имен в стране. Лидером стало гендерно-нейтральное имя Райли. Самым популярным женским именем стало Айла, мужским — Оливер.

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