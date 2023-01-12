Скандальные мемуары принца Гарри за день разошлись тиражом 1,4 млн копий в США, Канаде и Британии

В первый день продаж, 10 января, в США, Канаде и Великобритании было продано 1,4 млн экземпляров автобиографии принца Гарри «Запасной» («Spare»). Об этом сообщает CNN со ссылкой на издательство Penguin Random House.
Как отмечает телеканал, речь идет о всех форматах книги — печатной, электронной и аудиоверсии. Число продаж мемуаров принца Гарри стало рекордным для издательства Penguin Random House, которое считается одним из крупнейших в мире.
Для сравнения: предыдущим рекордсменом издательства были мемуары экс-президента США Барака Обамы. Книга вышла в 2020 году, в первый день продаж в США и Канаде было продано 887 тыс. экземпляров.
В Великобритании автобиография «Запасной» стала самой быстро продаваемой нехудожественной книгой. В стране в первый день было продано 400 тыс. экземпляров.
«Мы всегда знали, что эта книга будет популярна, но она превосходит [по продажам] даже наши самые оптимистичные ожидания. Насколько нам известно, единственные книги, которые продали больше в тот день, — это книги с другим Гарри в главной роли, [Гарри Поттером]», — заявил управляющий директор Penguin Random House Ларри Финли.
Успех мемуаров принца Гарри связывают с тем, что он довольно откровенно описал некоторые скандальные подробности своей жизни. Гарри пишет об опыте употребления запрещенных веществ, вооруженном конфликте в Афганистане, драке с братом Уильямом. Также он обвиняет своего отца, короля Карла III, в том, что тот ставит свои интересы превыше всего.