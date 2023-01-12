Скандальные мемуары принца Гарри за день разошлись тиражом 1,4 млн копий в США, Канаде и Британии

«Мы всегда знали, что эта книга будет популярна, но она превосходит [по продажам] даже наши самые оптимистичные ожидания. Насколько нам известно, единственные книги, которые продали больше в тот день, — это книги с другим Гарри в главной роли, [Гарри Поттером]», — заявил управляющий директор Penguin Random House Ларри Финли.