На месте IKEA в «Авиапарке» откроется гипермаркет «Мебельрум»

Мебельный гипермаркет «Мебельрум» заменит площадь ушедшего из России шведского бренда товаров для дома IKEA в торговом центре «Авиапарк». Фото объявления о запланированном открытии в ТЦ опубликовал телеграм-канал «Беговой & Хорошевка М125».
Судя по плакатам, «Мебельрум» в «Авиапарке» откроется весной 2023 года. На баннерах сообщается о розыгрыше призов на сайте гипермаркета, что именно разыгрывают — не уточняется.
По данным «Москвич Mag», в новом магазине будут продавать диваны, кухни и кровати от более 50 мебельных фабрик. Также будут доступны товары для дома, всего заявлено более ста брендов, включая Lazurit, Ormatek, Divan Boss, Askona.
Накануне стало известно, что IKEA продаст заводы в России в первой половине 2023 года. Кто именно планирует покупать предприятия, неизвестно, однако компания намерена завершить сделку в этот период.
IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года после начала специальной военной операции на территории Украины. Позднее компания запустила онлайн-распродажу, на которой продавала остатки товаров. В июне IKEA объявила о продаже четырех российских фабрик.