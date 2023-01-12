Реклама
Новости

На месте IKEA в «Авиапарке» откроется гипермаркет «Мебельрум»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:07

Мебельный гипермаркет «Мебельрум» заменит площадь ушедшего из России шведского бренда товаров для дома IKEA в торговом центре «Авиапарк». Фото объявления о запланированном открытии в ТЦ опубликовал телеграм-канал «Беговой & Хорошевка М125».

Судя по плакатам, «Мебельрум» в «Авиапарке» откроется весной 2023 года. На баннерах сообщается о розыгрыше призов на сайте гипермаркета, что именно разыгрывают — не уточняется.

По данным «Москвич Mag», в новом магазине будут продавать диваны, кухни и кровати от более 50 мебельных фабрик. Также будут доступны товары для дома, всего заявлено более ста брендов, включая Lazurit, Ormatek, Divan Boss, Askona.

Накануне стало известно, что IKEA продаст заводы в России в первой половине 2023 года. Кто именно планирует покупать предприятия, неизвестно, однако компания намерена завершить сделку в этот период.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года после начала специальной военной операции на территории Украины. Позднее компания запустила онлайн-распродажу, на которой продавала остатки товаров. В июне IKEA объявила о продаже четырех российских фабрик.

расскажите друзьям
теги
Ikea
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»