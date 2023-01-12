Теннисистка Наоми Осака сделает перерыв в карьере из‑за беременности

«Я знаю, что у меня многое впереди, а сейчас с нетерпением жду момента, когда мой ребенок будет смотреть мои матчи и говорить: „Это моя мама“. 2023-й будет годом, когда мне многому предстоит научиться, и я надеюсь увидеться с вами в начале следующего сезона, потому что я точно сыграю на Australian Open в 2024-м. Бесконечно всех вас люблю», — отметила теннисистка.