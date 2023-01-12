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Теннисистка Наоми Осака сделает перерыв в карьере из‑за беременности

Семён Гудошников
Сегодня в 15:28

Самая высокооплачиваемая спортсменка мира Наоми Осака сообщила в инстаграме*, что беременна. «Не могу дождаться возвращения на корт, но в 2023 году моя жизнь изменится», — написала она, прикрепив снимок УЗИ.

«Я знаю, что у меня многое впереди, а сейчас с нетерпением жду момента, когда мой ребенок будет смотреть мои матчи и говорить: „Это моя мама“. 2023-й будет годом, когда мне многому предстоит научиться, и я надеюсь увидеться с вами в начале следующего сезона, потому что я точно сыграю на Australian Open в 2024-м. Бесконечно всех вас люблю», — отметила теннисистка.

© Из соцсетей Наоми Осаки

Осака — бывшая первая ракетка мира, победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде, семикратная чемпионка турниров WTA.

В конце декабря Forbes в третий раз подряд признал теннисистку самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. По подсчетам издания, за 2022 год она заработала 51,1 млн долларов. Около 50 млн при этом пришлись на прибыль от предпринимательства и рекламы, а не от турниров.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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