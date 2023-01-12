На «Новую газету» составили протокол о дискредитации армии

В Таганский суд Москвы поступило административное дело в отношении «Новой газеты». Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.
Из‑за какого материала на издание составлен протокол, неизвестно. Заседание по рассмотрению дела назначено на 18 января.
Протокол поступил в суд 11 января по части первой статьи 20.3.3 КоАП о дискредитации армии России. Изданию грозит штраф до 500 тыс. рублей.
28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания российской военной спецоперации на Украине. Перед этим редакция и учредитель издания получили два предупреждения от Роскомнадзора за «упоминание НКО-иноагента без маркировки».
В сентябре суд аннулировал лицензию СМИ сначала у печатной версии «Новой газеты», а затем у сайта. Такое решение было принято РКН в связи с непредоставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки. 17 ноября РКН заблокировал сайт издания.
23 декабря «Новая газета» выпустила первый номер после приостановки деятельности. В нем содержатся статья о том, как устроена пропаганда, рассказы журналистов газеты о вынужденной эмиграции и лучшие памфлеты сооснователя издания Акрама Муртазаева за 30 лет.