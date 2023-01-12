На «Новую газету» составили протокол о дискредитации армии

В сентябре суд аннулировал лицензию СМИ сначала у печатной версии «Новой газеты», а затем у сайта. Такое решение было принято РКН в связи с непредоставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки. 17 ноября РКН заблокировал сайт издания.