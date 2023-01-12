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WSJ: сеть Subway могут продать за 10 млрд долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 15:07

Сеть ресторанов быстрого питания Subway рассматривает возможность продать бизнес. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к компании.

Собеседники издания заявляют, что сейчас Subway ищет потенциальных покупателей среди текущего руководства и частных инвестиционных фирм. Сеть оценивается более чем в 10 млрд долларов.

Так как процесс находится на ранней стадии, нет абсолютной уверенности, что какая‑либо сделка состоится. Возможно, Subway откажется от идеи продать бизнес.

Subway — американская сеть, одна из крупнейших среди фастфуда по числу кафе в США (там расположена 21 тыс. заведений). Всего у компании около 44,8 тыс. кафе в 112 странах.

Согласно официальному сайту Subway, в России находится 550 точек сети в 122 городах. В отличие от многих зарубежных компаний Subway не прекращала и не приостанавливала работу в стране.

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