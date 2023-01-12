Россия ввела санкции против 36 британских граждан

Российский МИД объявил о введении персональных санкций в отношении 36 граждан Великобритании. Об этом сообщается в релизе на сайте ведомства.
Ограничения ввели против челнов британского правительства, представителей силовых и правоохранительных структур, а также журналистов. Кто именно вошел в санкционный список, не уточняется.
Решение ввести новые санкции связано с «антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации нашей страны и ее изоляции на международной арене».
В МИД также заявляют, что Лондон сознательно отказался от конструктивного диалога с Россией. Вместо этого Британия совместно США «распространяет лживую информацию о России, разжигает русофобию».