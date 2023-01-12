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Минюст разрешит заключенным иметь при себе очки

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:22

Минюст разрешит всем категориям заключенных иметь при себе очки. Об этом сообщается в опубликованном министерством для общественного обсуждения проекте приказа.

«Устанавливается возможность иметь при себе очки не в металлической оправе с пластиковыми (стеклянными) линзами, тканевые (пластмассовые) футляры для очков», — сказано на сайте министерства.

Разрешение распространяется на подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в карцере, осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в исправительной колонии строгого режима и тюрьме, а также осужденных к принудительным работам, водворенных в помещения для нарушителей.

Проект Минюста также разрешает заключенным подавать заявление о выдаче и замене паспорта гражданина России через администрацию следственного изолятора. Если у подозреваемого или обвиняемого отсутствуют денежные средства на лицевом счете, то оформление документа будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

6 июля 2022 года Минюст утвердил новые правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и исправительных центров ФСИН. Помимо этого, приказ расширил список разрешенных вещей, которые можно держать при себе, хранить, получать в посылках и приобретать.

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ФСИН
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