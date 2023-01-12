Минюст разрешит заключенным иметь при себе очки

Разрешение распространяется на подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в карцере, осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в исправительной колонии строгого режима и тюрьме, а также осужденных к принудительным работам, водворенных в помещения для нарушителей.