Минюст разрешит заключенным иметь при себе очки

Минюст разрешит всем категориям заключенных иметь при себе очки. Об этом сообщается в опубликованном министерством для общественного обсуждения проекте приказа.
«Устанавливается возможность иметь при себе очки не в металлической оправе с пластиковыми (стеклянными) линзами, тканевые (пластмассовые) футляры для очков», — сказано на сайте министерства.
Разрешение распространяется на подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в карцере, осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в исправительной колонии строгого режима и тюрьме, а также осужденных к принудительным работам, водворенных в помещения для нарушителей.
Проект Минюста также разрешает заключенным подавать заявление о выдаче и замене паспорта гражданина России через администрацию следственного изолятора. Если у подозреваемого или обвиняемого отсутствуют денежные средства на лицевом счете, то оформление документа будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.