ABC продлил сериал «Начальная школа „Эбботт“» на третий сезон

ABC официально продлил сериал «Начальная школа „Эбботт“» на третий сезон. Об этом сообщает Hypebeast.
Новость появилась сразу после того, как проект получил три премии «Золотой глобус» в категориях «Лучшая комедия/мюзикл», «Лучшая актриса комедии/мюзикла» (Кинта Брансон), «Лучший актер второго плана в драме/комедии» (Тайлер Джеймс Уилльямс).
«Начальная школа „Эбботт“» — американский ситком в жанре мокьюментари. Сюжет рассказывает о жизни учителей государственной школы Филадельфии, которые делают все возможное для учеников, несмотря на недостаток финансирования и другие проблемы.
Первый сезон проекта получил семь номинаций на «Эмми», в том числе за лучшую комедию. По итогу сериал выиграл три.