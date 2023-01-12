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ABC продлил сериал «Начальная школа „Эбботт“» на третий сезон

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:19

ABC официально продлил сериал «Начальная школа „Эбботт“» на третий сезон. Об этом сообщает Hypebeast.

Новость появилась сразу после того, как проект получил три премии «Золотой глобус» в категориях «Лучшая комедия/мюзикл», «Лучшая актриса комедии/мюзикла» (Кинта Брансон), «Лучший актер второго плана в драме/комедии» (Тайлер Джеймс Уилльямс).

«Начальная школа „Эбботт“» — американский ситком в жанре мокьюментари. Сюжет рассказывает о жизни учителей государственной школы Филадельфии, которые делают все возможное для учеников, несмотря на недостаток финансирования и другие проблемы.

Первый сезон проекта получил семь номинаций на «Эмми», в том числе за лучшую комедию. По итогу сериал выиграл три.

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