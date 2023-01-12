Финн Вольфхард выпустил саундтрек к фильму «Когда ты закончишь спасать мир»

Звезда сериала «Очень странные дела» и фронтмен инди-группы The Aubreys Финн Вольфхард выпустил трек «Pieces of Gold». Об этом сообщает Billboard.
Песня станет саундтреком к грядущему фильму Джесси Айзенберга «Когда ты закончишь спасать мир» с Джулианной Мур и Вольфхардом в главных ролях. По сюжету ленты «Pieces of Gold» сочинил герой Зигги Кац, роль которого и исполнил актер.
Картина «Когда ты закончишь спасать мир» выйдет на экраны 20 января. Она расскажет о сложных отношениях матери и ее сына-подростка. Согласно сюжету, герои не могут найти общий язык и оттого пытаются найти родственные души вне семьи.
Эвелин встречает в приюте для женщин молодого парня, к которому привязывается, а ее сын Зигги влюбляется в одноклассницу — политическую активистку, в роли которой предстала Алиша Бо («13 причин почему»).