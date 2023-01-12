ABC прощается с сериалом «Миллион мелочей» в трейлере финального пятого сезона

Телеканал ABC выпустил трейлер пятого сезона драмы «Миллион мелочей». Создатели называют его прощальным сезоном.
«С самого начала мы влюбились в семью, романтику, смех, триумф, момент, в „Миллион мелочей“», —говорится в ролике.
Трейлер длится почти три минуты, в нем собраны самые разные эпизоды из прошлых сезонов, чтобы напомнить зрителям, насколько близки нам стали персонажи за эти годы, и что они прошли. Завершается ролик, который получился одновременно веселым и трогательным, событиями из будущего сезона.
Премьера пятого сезона запланирована на 8 февраля. Новые серии будут выходить на ABC ежедневно, пишет Collider.
Главные роли в сериале исполнили Дэвид Джунтоли («Гримм»), Романи Малко («Дурман»), Эллисон Миллер («Папе снова 17»), Кристина Моусес («Изоляция») и другие. Автор проекта — DJ Нэш.
Первый сезон сериала «Миллион мелочей» вышел в 2018 году. Картина посвящена компании хороших друзей, которые решают жить более полной жизнью после внезапной смерти их товарища.