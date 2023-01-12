ABC прощается с сериалом «Миллион мелочей» в трейлере финального пятого сезона

Трейлер длится почти три минуты, в нем собраны самые разные эпизоды из прошлых сезонов, чтобы напомнить зрителям, насколько близки нам стали персонажи за эти годы, и что они прошли. Завершается ролик, который получился одновременно веселым и трогательным, событиями из будущего сезона.