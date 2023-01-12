Реклама
Новости

ABC прощается с сериалом «Миллион мелочей» в трейлере финального пятого сезона

Виктория Шанина
Сегодня в 11:06

Телеканал ABC выпустил трейлер пятого сезона драмы «Миллион мелочей». Создатели называют его прощальным сезоном.

«С самого начала мы влюбились в семью, романтику, смех, триумф, момент, в „Миллион мелочей“», —говорится в ролике.

Трейлер длится почти три минуты, в нем собраны самые разные эпизоды из прошлых сезонов, чтобы напомнить зрителям, насколько близки нам стали персонажи за эти годы, и что они прошли. Завершается ролик, который получился одновременно веселым и трогательным, событиями из будущего сезона.

Премьера пятого сезона запланирована на 8 февраля. Новые серии будут выходить на ABC ежедневно, пишет Collider.

Главные роли в сериале исполнили Дэвид Джунтоли («Гримм»), Романи Малко («Дурман»), Эллисон Миллер («Папе снова 17»), Кристина Моусес («Изоляция») и другие. Автор проекта — DJ Нэш.

Первый сезон сериала «Миллион мелочей» вышел в 2018 году. Картина посвящена компании хороших друзей, которые решают жить более полной жизнью после внезапной смерти их товарища.

расскажите друзьям
люди
Дэвид ДжунтолиРомани МалкоЭллисон МиллерКристина Моусес
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»