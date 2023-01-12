HBO Max показал трейлер спин-оффа «Скуби-ду» про Велму

Главную роль в проекте озвучит Минди Калинг, известная по сериалу «Офис» и фильму «Восемь подруг Оушена». Она сказала: «В детстве я отождествляла себя с Велмой. Она была такой милой, но не традиционно горячей… с сомнительной прической. Я чувствую, что мне выпала честь озвучивать ее. Она та, кто говорит правду, пробиваясь сквозь чушь жизни. Тот мозг компании, которого недооценивают».