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HBO Max показал трейлер спин-оффа «Скуби-ду» про Велму

Виктория Шанина
Сегодня в 08:39

Вышел трейлер анимационного сериала «Велма», посвященного одной из героинь франшизы о приключениях Скуби-Ду. Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы HBO Max.

«Велма» — юмористический сериал об истории происхождения Велмы Динкли —недооцененной умницы из команды Scooby-Doo Mystery Inc. Создатели обещают познакомить фанатов франшизы с красочным и сложным прошлым героини.

В ролике показаны обычные будни Велмы, в которых постоянно все идет не по плану. Но что у нее всегда получается отлично — это разгадывать мистические тайны. Помимо Велмы в трейлере появились и другие известные нам персонажи франшизы про Скуби-Ду — Фред, Дафна и Шэгги, но самого Скуби-Ду пока нет.

Главную роль в проекте озвучит Минди Калинг, известная по сериалу «Офис» и фильму «Восемь подруг Оушена». Она сказала: «В детстве я отождествляла себя с Велмой. Она была такой милой, но не традиционно горячей… с сомнительной прической. Я чувствую, что мне выпала честь озвучивать ее. Она та, кто говорит правду, пробиваясь сквозь чушь жизни. Тот мозг компании, которого недооценивают».

Также в шоу примут участие Констанс Ву, Сэм Ричардсон, Гленн Хауэртон, Джейн Линч, Ванда Сайкс, Расселл Питерс, Мелисса Фумеро. Кто будет озвучивать персонажей в русском дубляже, пока неизвестно.

Премьера анимационного сериала «Велма» запланирована на 12 января на HBO Max.

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Сэм РичардсонГленн ХауэртонДжейн ЛинчВанда СайксМелисса Фумеро
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