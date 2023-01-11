Владимир Зеленский заявил, что украинцев с российскими паспортами нужно лишать гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцев, имеющих российские паспорта, необходимо лишать гражданства. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на портал «Страна.ua».
Зеленский отметил, что оказывающие политическое или духовное влияние на Украину люди не должны иметь второе гражданство, если оно российское. Он также порекомендовал желающим сохранить паспорта РФ проживать в России.
«Наша задача, чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство РФ и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство, — чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно — Российской Федерации. Пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут», — заявил глава Украины.
Такое заявление президент сделал во время пресс-конференции во Львове. Этими словами он отреагировал на лишение украинского гражанства четырех экс-депутатов Верховной рады — Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.