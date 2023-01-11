Владимир Зеленский заявил, что украинцев с российскими паспортами нужно лишать гражданства

«Наша задача, чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство РФ и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство, — чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно — Российской Федерации. Пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут», — заявил глава Украины.