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«Известия» сообщили о дефиците препарата для онкобольных. Минздрав заявил, что его хватит на полгода

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:20

11 января «Известия» сообщили о дефиците «Тамоксифена», применяемого при многих онкологических заболеваниях, в частности раке молочных желез. Газета написала, что препарата в аптеках почти не осталось, и это подтвердили представители аптечных ассоциаций и фармпроизводители.

«Известия» также заметили сообщения о нехватке «Тамоксифена» на тематических форумах в соцсетях. По словам экспертов, это связано с проблемами с доставкой в Россию фармсубстанций для производства препарата, и вновь появится в аптеках «Тамоксифен» должен в конце февраля.

В тот же день Министерство здравоохранения отчиталось о свыше 470 тыс. упаковок «Тамоксифена» в гражданском обороте. Этого хватит примерно на полгода, заявили там.

Сейчас проходит перерегистрация предельной отпускной цены на препараты с «Тамоксифеном» трех российских и зарубежных производителей — в результате препарат должен стать более доступным на рынке, добавили там. Препарат отличается своей дешевизной: упаковку можно купить примерно за 150 рублей, а его аналоги — за несколько тысяч.

В настоящий момент запас препарата в аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы составляет 10 месяцев, и в скором времени планируются новые закупки, заявили в столичном ведомстве.

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