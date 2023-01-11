«Известия» сообщили о дефиците препарата для онкобольных. Минздрав заявил, что его хватит на полгода

Сейчас проходит перерегистрация предельной отпускной цены на препараты с «Тамоксифеном» трех российских и зарубежных производителей — в результате препарат должен стать более доступным на рынке, добавили там. Препарат отличается своей дешевизной: упаковку можно купить примерно за 150 рублей, а его аналоги — за несколько тысяч.