Памятник купцу XIX века и айтишнику появится на Таганке

«Бородатый господин в шляпе — купец из 19 века, а его „сосед“ — наш современник, человек цифровой эпохи. Фоном для фигур служит стела с бронзовым барельефом, представляющим всю историю российского предпринимательства со времен средневековья до наших дней», — описывают памятник в ведомстве.