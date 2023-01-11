Памятник купцу XIX века и айтишнику появится на Таганке

Москомстройинвест показал макет памятника купцу XIX века и айтишнику, который появится в Таганском районе Москвы. Об этом сообщается в блоге ведомства.
«Бородатый господин в шляпе — купец из 19 века, а его „сосед“ — наш современник, человек цифровой эпохи. Фоном для фигур служит стела с бронзовым барельефом, представляющим всю историю российского предпринимательства со времен средневековья до наших дней», — описывают памятник в ведомстве.
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Установка памятника приурочат к 111-летию принятия российскими купцами «Семи принципов ведения дел в России», своеобразного кодекса чести предпринимателей. Архитектурный объект планируется установить в ЦАО за счет средств компании Coldy, а позже его передадут городу.