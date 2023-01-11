Власти Орловской области создали интерактивную карту укрытий на случай ЧС

Власти Орловской области создали интерактивную карту укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. С октября в регионе действует уровень повышенной готовности.
На карте укрытия отмечены синими метками, при нажатии по которым открывается информация об объекте — адрес, данные о вместимости и ответственная организация. Руководитель регионального департамента информационных технологий Андрей Артемов в разговоре с РБК отметил, что по мере обновления на карте могут появляться новые объекты. На данный момент на карте представлено информация о 2,3 тысячи укрытий.
«Это департамент наш информационных технологий создал по информации, которую предоставили главы муниципальных образований. То есть поручение давал губернатор в оперативном штабе. И по итогам этого поручения была разработана интерактивная карта», — рассказали изданию в пресс-службе региональной администрации.
16 ноября на нефтебазе в поселке Стальной Конь произошел взрыв в результате атаки беспилотника, сообщал губернатор Орловской области Анлдрей Клычков. Повредилась оболочка резервуара с топливом.
В тот же день Клычков анонсировал создание карты. «20 декабря — завершение срока подготовки укрытий, убежищ, размещение информационных стендов», — говорил он.