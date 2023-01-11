Власти Орловской области создали интерактивную карту укрытий на случай ЧС

На карте укрытия отмечены синими метками, при нажатии по которым открывается информация об объекте — адрес, данные о вместимости и ответственная организация. Руководитель регионального департамента информационных технологий Андрей Артемов в разговоре с РБК отметил, что по мере обновления на карте могут появляться новые объекты. На данный момент на карте представлено информация о 2,3 тысячи укрытий.