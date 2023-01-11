В Испании c рельсов сошел поезд. В ходе аварии пострадали 15 человек

В Испании в автономном сообществе Кантабрия сошел с рельсов пригородный поезд. В ходе аварии пострадали по меньшей мере 15 человек, сообщило изданиe Cope.
Инцидент произошел неподалеку от станции Ренедо. Его причиной стал наезд на нерость, в результате которого с рельсов сошел второй вагон состава. Поезд в момент аварии двигался с малой скоростью.
В нем находились 40 человек. Большинство из них остались целы, однако 15 людям потребовалась медицинская помощь. Десятерых отправили с места происшествия в больницу Вальдесильи, еще пятерым оказали помощь в Ренедо.
Авария не повлияла на движение других пригородных поездов. Они продолжают следовать мимо места инцидента.