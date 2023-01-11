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SZA сняла клип на «Kill Bill» из нового альбома

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:03

Американская певица SZA выпустила клип на песню «Kill Bill» из своего нового альбома «S.O.S.». Певица делает отсылки к одноименному фильму Квентина Тарантино, и в видео жаждет отомстить жестокому бывшему любовнику с помощью катаны.

Помимо отсылок на «Убить Билаа», SZA связывает клипс треком «Seek & Destroy» кадром, в котором висит обнаженной на веревках (шибари). Посмотреть видео из России не получится, зато можно в телеграм-канале «Афиши Daily».

10 декабря SZA выложила клип на трек «Nobody Gets Me». В черно-белом видео артистка гуляет по улицам и крышам Нью-Йорка, вспоминая любовь из прошлого.

Пластинка «S.O.S.» увидела свет 9 декабря. Тизером к альбому стало видео «PSA», а песни «Shirt» и «Blind» певица исполнила живьем. Всего на борту полноформатника — 23 композиции.

Это первый альбом SZA за пять лет. В нем есть песни, записанные совместно с Трэвисом Скоттом («Open Arms»), Фиби Бриджерс («Ghost In The Machine») и Доном Толивером («Used»).

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