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Paramount+ готовит сериал по «Подземельям и драконам»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:37

Paramount+ заказал восьмисерийный сериал по фэнтезийной франшизе «Подземелья и драконы». Об этом сообщает Deadline.

Сценарий пилотного эпизода написал Роусон Маршалл, работавший над хитом Netflix «Красное уведомление». Он же займет кресло режиссера проекта. Производством сериала занимаются Entertainment One и Paramount Pictures.

Подробности сюжета не раскрываются. Однако источники THR говорят, что шоу не будет связано с полнометражкой «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Даты премьеры также пока не называются.

Одновременно Entertainment One готовит документальный фильм о «Подземельях и драконах», приуроченный к 50-летию культовой карточной игры. Режиссерами выступят Джо Манганьелло и Кайл Ньюман.

Полнометражный фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» выйдет в марте. В нем снялись Мишель Родригес («Форсаж»), София Лиллис («Оно»), Джастис Смит («Детектив Пикачу») и Хью Грант («Ноттинг-Хилл»). Постановкой занимались Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдстайн, снявшие ранее «Ночные игры» и «Каникулы».

Dungeons & Dragons — ролевая игра, в которой люди, эльфы, орки и другие фантастические существа участвуют в кампаниях, войнах и поисках сокровищ. Игру контролирует ведущий, которого называют мастером подземелья.

Подробности по теме
Вышел первый трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»
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Хью ГрантДжо МанганьеллоКайл НьюманМишель РодригесСофия ЛиллисДжастис СмитДжонатан Голдстайн
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