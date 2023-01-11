Paramount+ готовит сериал по «Подземельям и драконам»

Paramount+ заказал восьмисерийный сериал по фэнтезийной франшизе «Подземелья и драконы». Об этом сообщает Deadline.
Сценарий пилотного эпизода написал Роусон Маршалл, работавший над хитом Netflix «Красное уведомление». Он же займет кресло режиссера проекта. Производством сериала занимаются Entertainment One и Paramount Pictures.
Подробности сюжета не раскрываются. Однако источники THR говорят, что шоу не будет связано с полнометражкой «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Даты премьеры также пока не называются.
Одновременно Entertainment One готовит документальный фильм о «Подземельях и драконах», приуроченный к 50-летию культовой карточной игры. Режиссерами выступят Джо Манганьелло и Кайл Ньюман.
Полнометражный фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» выйдет в марте. В нем снялись Мишель Родригес («Форсаж»), София Лиллис («Оно»), Джастис Смит («Детектив Пикачу») и Хью Грант («Ноттинг-Хилл»). Постановкой занимались Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдстайн, снявшие ранее «Ночные игры» и «Каникулы».
Dungeons & Dragons — ролевая игра, в которой люди, эльфы, орки и другие фантастические существа участвуют в кампаниях, войнах и поисках сокровищ. Игру контролирует ведущий, которого называют мастером подземелья.