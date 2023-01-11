Минобрнауки предложило давать детям мобилизованных и добровольцев льготы при поступлении в вузы

Министерство науки и высшего образования предложило включить в список граждан, имеющих право поступления в вузы на льготных основаниях, детей мобилизованных и добровольцев, отправившихся на российскую спецоперацию на территории Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Предоставить льготы также предлагается детям Героев РФ, награжденным тремя орденами мужества лиц, военнослужащих «и иных участников боевых действий в иностранных государствах». Минобрнауки уже разработало проект приказа, найти его можно на сайте правовой информации.
Помимо этого, ведомство предложило учитывать в качестве вступительных испытаний результаты централизованного экзамена выпускников средних школ в Беларуси и упразднить требование о предоставлении согласия на зачисление при поступлении на платное обучение.
В 2022 году в списках поступающих в вузы засекретили данные детей участников специальной военной операции. Они получили льготы: вузы выделили под них специальную квоту — 10% от общего числа бюджетных мест.