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Власти Чечни не стали лишать Меладзе звания народного артиста республики

Семён Гудошников
Сегодня в 15:46

Власти Чечни пока не рассматривают вопрос лишения Валерия Меладзе звания народного артиста республики. Об этом «Подъему» рассказали в республиканском Минкульте.

Там отметили, что артист имеет право «выступать против войны», поскольку «мы все хотим, чтоб все жили в мире и согласии».

«Чеченская Республика выступает за целостность России, против международного терроризма, за стабильность, за политику руководства страны, и пока такие моменты не задеты им. То, что Меладзе выступил против войны, — он имеет право. В его выступлении упоминания президента или Чеченской Республики, которая активное участие принимает в наведении конституционного порядка на территории Украины, нет», — заявили в ведомстве.

На новогоднем корпоративе в Дубае Меладзе произнес «Героям слава!» в ответ на лозунг «Слава Украине!», сказанный одним из гостей. После этого сенатор Елена Афанасьева заявила, что Меладзе нужно лишить гражданства, депутат Елена Драпеко предложила признать его иноагентом и запретить въезд в Россию, а лидер эсеров Сергей Миронов призвал забрать у Меладзе все госнаграды.

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Справедливая Россия
люди
Валерий МеладзеСергей МироновЕлена АфанасьеваЕлена Драпеко
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