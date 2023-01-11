Власти Чечни не стали лишать Меладзе звания народного артиста республики

«Чеченская Республика выступает за целостность России, против международного терроризма, за стабильность, за политику руководства страны, и пока такие моменты не задеты им. То, что Меладзе выступил против войны, — он имеет право. В его выступлении упоминания президента или Чеченской Республики, которая активное участие принимает в наведении конституционного порядка на территории Украины, нет», — заявили в ведомстве.