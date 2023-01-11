New/Open Showcase Festival пройдет в старинном особняке Екатеринбурга

Музыкальная конференция и шоукейс актуальной музыки New/Open Showcase Festival, созданный командой Ural Music Night, пройдет в Екатеринбурге 11–12 февраля. Об этом организаторы рассказали «Афише Daily».
Площадкой для фестиваля станет культурно-выставочный комплекс «Синара-центр». Архитектурный ансамбль построен в 1824 году при участии уральского архитектора Михаила Малахова, и теперь там соберутся музыканты со всей страны и представители индустрии. Каждая участвующая группа проведет короткий концерт и представит свой музыкальный проект.
Музыканты, которым удастся убедить жюри, получат до 300 000 рублей на реализацию проекта: запись альбома или же съемки клипа. Общий грантовый фонд — 1,5 млн рублей.
В прошлом году организаторы фестиваля наградили десять музыкальных коллективов. Эти деньги помогли выпуститься альбомам «Истоки» (Pole), «Слон» (The Omy), «Обряды» (Hodíla Ízba) и другим проектам. Организаторы объявят 30 участников этого года в ближайшие дни, еще двух — лучших студентов курсов по музыкальному бизнесу — выберут на следующей неделе. Сделать финальное задание и побороться за участие в фестивале можно до 15 января.
Любой желающий сможет бесплатно посетить концерты прошедших отбор групп, а также принять участие во всех образовательных и консультационных мероприятиях New/Open Showcase Festival. «Приехав на фестиваль, вы сможете сделать почти все то же самое, что и его участники. Исключение — выступление на его сцене и выигрыш денег», — рассказали организаторы. Какие именно мероприятия запланированы, станет известно в январе.