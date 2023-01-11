New/Open Showcase Festival пройдет в старинном особняке Екатеринбурга

Любой желающий сможет бесплатно посетить концерты прошедших отбор групп, а также принять участие во всех образовательных и консультационных мероприятиях New/Open Showcase Festival. «Приехав на фестиваль, вы сможете сделать почти все то же самое, что и его участники. Исключение — выступление на его сцене и выигрыш денег», — рассказали организаторы. Какие именно мероприятия запланированы, станет известно в январе.