Минцифры обсуждает пакет мер по возвращению ИТ-специалистов в Россию

Есть и ограничительные предложения. Например, Минцифры может ввести запрет на удаленную работу и повысить налоги до 30% для тех, кто работает из‑за рубежа. Однако «такой метод только навредит, поскольку ИТ-специалисты массово начнут увольняться», считает Макаров.