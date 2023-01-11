Реклама
Новости

Минцифры обсуждает пакет мер по возвращению ИТ-специалистов в Россию

Виктория Шанина
Сегодня в 14:10

Минцифры начало проводить переговоры на тему возвращения в Россию ИТ-специалистов. Об этом «Коммерсанту» рассказали представители ИТ-рынка.

Глава НП «Руссофт» Валентин Макаров говорит, что Минцифры обсуждает целый пакет мер. В него могут войти предоставление брони от призыва в армию и оплате перелета в Россию.

Есть и ограничительные предложения. Например, Минцифры может ввести запрет на удаленную работу и повысить налоги до 30% для тех, кто работает из‑за рубежа. Однако «такой метод только навредит, поскольку ИТ-специалисты массово начнут увольняться», считает Макаров.

В Минцифры «Коммерсанту» сказали, что «разрабатывают дополнительные меры поддержки развития ИТ-компаний, работающих на территории России». Информацию о запрете на удаленку и повышении налогов в министерстве отрицают.

По оценке главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, сейчас из‑за границы работают около 100 тыс. ИТ-специалистов. Он предполагает, что повышение налогов приведет к увольнениям или открытию офисов в других странах для переоформления сотрудников.

«Необходимо, наоборот, снизить налоги, причем не только для россиян, но и для иностранных специалистов. Так получится привлечь дополнительную рабочую силу, а из какой именно страны сотрудник работает — неважно», — заявил Смирнов.

расскажите друзьям
теги
Коммерсант
люди
Валентин МакаровАлексей Смирнов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»