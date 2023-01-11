Европейский потолок цен на нефть обходится России в 172 млн долларов ежедневно

По данным CREA, если продолжить снижение потолка цен с 60 до 25–35 долларов за баррель, доходы России от экспорта нефти сократятся как минимум еще на 107 млн долларов.
Также ЕС может ужесточить штрафы за несоблюдение требований и ввести дополнительные санкции. В этом случае доходы России снизятся еще на 214 млн долларов.
«Запрет ЕС на нефть и ограничение цен на нефть наконец-то вступили в силу, и их влияние оказалось таким значительным, как и ожидалось», — сказал ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.
Потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель ввели Евросоюз, страны G7 и Австралия. Санкции вступили в силу 5 декабря, с 5 февраля они начнут действовать и для нефтепродуктов.
Предельная цена будет фиксированной, а не скидкой к индексу цен, однако эта величина будет регулярно пересматриваться. По замыслу инициаторов, ограничение призвано ограничить доходы Москвы от экспорта нефти.