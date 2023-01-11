Росздравнадзор предупредил о временных задержках поставок лекарств в аптеки

Из‑за повышенного спроса и проблем с логистикой в аптеках сейчас могут происходить задержки поставок некоторых препаратов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Росздравнадзор.
Как отмечает ведомство, дистрибьюторы сейчас перестраивают логистические пути, чтобы доставка была более оперативной. Сколько это может продлиться и о каких именно лекарствах идет речь, не уточняется.
Отсутствие некоторых препаратов в аптеках для личной наживы могут использовать мошенники, заявляют в Росздравнадзоре.
«Некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются», — пишет ведомство.
Кроме того, препараты, приобретенные через перекупщиков могут оказаться «недоброкачественными и фальсифицированными». Покупатели рискуют «в лучшем случае — финансовыми средствами, а в худшем — своим здоровьем».
Из‑за спецоперации ряд зарубежным фармацевтических компаний изменили стратегию работы в России. Pfizer в марте сообщил, что продолжит поставки лекарств, но приостановит инвестиции. Eli Lilly приостановила экспорт некоторых неосновных препаратов и инвестиции. Sanofi ограничила коммерческую деятельность и прекратила новый набор на клинические испытания. Vademecum в мае
решила продать бизнес в РФ.
В сентябре на фоне мобилизации вырос спрос среди призывников на противовирусные, обезболивающие, препараты от диареи, бинты, гемостатики, жгуты-турникеты, кровоостанавливающие средства, оккллюзионные повязки, коллагеновые губки и другое. В октябре стало известно о повышенном спросе на антидепрессанты и успокоительные средства.
В декабре в России увеличился спрос на обезболивающие препараты. После новогодних праздников — на средства для улучшения пищеварения, противодиарейные средства, спазмолитики, слабительные и средства от изжоги.