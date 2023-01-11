Росздравнадзор предупредил о временных задержках поставок лекарств в аптеки

«Некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются», — пишет ведомство.