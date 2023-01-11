За год рынок новых автомобилей в России упал на 59%, откатившись до уровня 90-х

Производство автомобилей всех типов в 2022 году составит 600 тыс. штук, говорил в декабре глава Минпромторга Деним Мантуров. В январе того же года он заявлял, что за 2021-й выпуск машин в России вырос на 10% до 1,5 млн штук. То есть производство в секторе за 2022 год упало в 2,5 раза.