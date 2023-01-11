За год рынок новых автомобилей в России упал на 59%, откатившись до уровня 90-х

В 2022 году продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 59% — было продано 626,3 тыс. машин. Таким образом, рынок легковушек откатился к уровню второй половины 1990-х, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорта промышленного консалтинга» (ППК).
В декабре было продано 56 745 автомобилей — на 10% больше, чем в ноябре, но на 58% меньше, чем в декабре 2021 года. Более 70% машин, купленных в последний месяц 2022-го, приходится на отечественный и китайский автопром.
Лидирует Lada с 19 677 проданными автомобилями. Далее следует большая китайская тройка — Chery (7815 машин), Geely (4483) и Haval (4406). Замыкает пятерку лидеров в декабре корейская Kia (3532).
Производство автомобилей всех типов в 2022 году составит 600 тыс. штук, говорил в декабре глава Минпромторга Деним Мантуров. В январе того же года он заявлял, что за 2021-й выпуск машин в России вырос на 10% до 1,5 млн штук. То есть производство в секторе за 2022 год упало в 2,5 раза.
После начала военной операции на Украине многие иностранные автопроизводители решили полностью уйти с российского рынка или сохранить лишь обслуживание уже проданных авто. Среди них французская Renault, японские Nissan, Toyota и Mazda, немецкий Mercedes, американский Ford. На конец 2022-го из иностранных автозаводов в России работал лишь китайский Haval. Большинство импортеров отказались поставлять машины в РФ, а отечественные автопроизводители столкнулись с нехваткой компонентов.