Умер последний король Греции. Константину II было 82 года

Константин II родился в 1940 году и стал последним королем Греции из династии Глюксбургов. Он также был последним царствовавшим православным монархом. В 1973 году монархия в его стране была упразднена по итогам референдума. Король так и не признал референдум и не стал отрекаться от престола. Тем не менее, Греция стала республикой. А Константин II проживал вплоть до 2013 года в Лондоне.