Умер последний король Греции. Константину II было 82 года

В Афинах скончался бывший король Греции Константин II, известный как последний греческий монарх. Об этом сообщил портал NewsBomb.
Экс-королю было 82 года. Причиной смерти Константина II стали последствия инсульта. Он произошел с ним неделю назад, после чего бывшего монарха госпитализировали и поместили в реанимацию.
Согласно информации издания, в больнице «Игия» рядом с Константином II находились члены его семьи — жена Анна-Мария Датская, сестра и дети. Вылечить короля медикам не удалось.
Инсульт, приведший к смерти Константина II, был для него не первым. Ранее он уже переносил аналогичный приступ. Кроме того, в декабре 2021 года у экс-короля диагностировали пневмонию и отек легких, а позднее и COVID-19.
Константин II родился в 1940 году и стал последним королем Греции из династии Глюксбургов. Он также был последним царствовавшим православным монархом. В 1973 году монархия в его стране была упразднена по итогам референдума. Король так и не признал референдум и не стал отрекаться от престола. Тем не менее, Греция стала республикой. А Константин II проживал вплоть до 2013 года в Лондоне.