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HBO запустит подкаст о сериале по мотивам The Last of Us

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:15

Телесеть HBO запустит официальный подкаст в поддержку сериала по мотивам игры The Last of Us. Об этом сообщил Hypebeast.

Ведещим подкаста выступит актер Трой Бейкер, озвучивавший героя Джоэла в игре. В шоу он встретится с создателями экранизации The Last of Us Крейгом Мазином и Нилом Дракманном.

Всего в подкасте будет девять серий. В них Бейкер, Мазин и Дракман обсудят в деталях все эпизоды сериала, а также поговорят об их «личных взаимоотношениях с культовой игрой, опыте адаптации ее для телевидения и закулисных историях».

Премьера подкаста состоится 15 января — в один день с выходом сериала. Трейлер экранизации можно посмотреть здесь.

В проекте снялись Педро Паскаль, Белла Рэмси, Ник Офферман, Анна Торв и Мюррей Бартлетт. Музыку к шоу написал композитор The Last of Us Густаво Сантаолалья. Будет ли показан сериал в России, пока неизвестно.

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Крейг МазинНил ДракманнПедро ПаскальАнна Торв
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