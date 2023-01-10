Урбанист Аркадий Гершман объяснил травмы ребенка на станции «Окружная» плохим проектированием

Урбанист Аркадий Гершман заявил, что 11-летний ребенок получил серьезные травмы на станции МЦК «Окружная» в начале января из‑за ошибок в проектировании эскалатора. Об этом он написал в телеграм-канале «Город для людей».
По мнению специалиста, мальчику зажало сперва руку, а потом и голову между поручнем и навесной конструкцией, поскольку «потолок начинается в габарите эскалатора». Работу проектировщиков Гершман назвал «стыдобой».
Он отметил, что еще не видел столь некачественной работы в России. «Но ведь это не ошибка одного человека — целые госструктуры занимаются разработкой нормативов для проектирования, экспертизой проекта, утверждением, надзором и приемкой таких объектов», — посетовал он.
Нарушение, допущенное создателями проекта станции, Гершман охарактеризовал как «элементарное». Также урбанист раскретиковал работу сотрудников «Окружной». «В экстренной ситуации никто не смог сразу остановить эскалатор!» — написал он.
Эксперт напомнил, что «во всех международных стандартах давно есть требование о наличии стоп-кнопок вдоль всего эскалатора как раз для подобных ситуаций». Проектирование станции он назвал «безалаберным» и выразил надежду, что всех причастных к нему «лишат возможности что‑либо проектировать и принимать».
Утром 3 января на эскалаторе станции «Окружная» произошло ЧП: 11-летний мальчик положил голову на руку, лежащую на поручне. Вскоре руку и голову затянуло под навесную конструкцию. Ребенок получил многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти и многочисленные ушибы головы и лица.