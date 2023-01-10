Урбанист Аркадий Гершман объяснил травмы ребенка на станции «Окружная» плохим проектированием

Эксперт напомнил, что «во всех международных стандартах давно есть требование о наличии стоп-кнопок вдоль всего эскалатора как раз для подобных ситуаций». Проектирование станции он назвал «безалаберным» и выразил надежду, что всех причастных к нему «лишат возможности что‑либо проектировать и принимать».