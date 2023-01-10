Дагестанка рассказала, что ее насильно держали в клинике, где «лечили» от бисексуальности и атеизма

В «Альянс Рекавери», по словам дагестанки, пациентов наказывали физически, если они ссорились с руководством или охранниками. В частности, на людей надевали наручники и прикрепляли к перилам, говорит Ухманова. Другим реабилитантам с такими нельзя было разговаривать, а отпустить их могли лишь в туалет и то пару раз, утверждает она.