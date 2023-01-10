Дагестанка рассказала, что ее насильно держали в клинике, где «лечили» от бисексуальности и атеизма

Элина Ухманова из Дагестана рассказала, что ее насильно удерживали в реабилитационном центре, где к ней применяли насилие. Об этом сообщает кризисная группа «CK SOS» в своем телеграм-канале.
По словам девушки, в центр ее отвезли по просьбе родителей, которые хотели, чтобы там дочь «вылечили» от бисексуальности и атеизма. Ухманова подвергалась физическому и психологическому насилию в семье, из‑за чего дважды сбегала из дома.
В первый раз родственники вернули ее через полицию, при этом правоохранители отказались помочь ей решить проблемы с семьей. После второго побега девушку нашли двое мужчин и отвезли в реабилитационный центр «Альянс Рекавери». «CK SOS» отмечает, что такой клиники нет в едином реестре медицинских организаций.
В «Альянс Рекавери», по словам дагестанки, пациентов наказывали физически, если они ссорились с руководством или охранниками. В частности, на людей надевали наручники и прикрепляли к перилам, говорит Ухманова. Другим реабилитантам с такими нельзя было разговаривать, а отпустить их могли лишь в туалет и то пару раз, утверждает она.
Кроме того, пребывающих в центр могли за проступки лишить еды или заставить делать физические упраженения. Например, за бранную лексику заставляли приседать четыреста раз или двести раз отжиматься. Поссорившихся друг с другом пациентов сковывали наручниками друг с другом, говорит девушка. По ее словам, подобное наказание применялось и к ней.
Дагестанка провела в этом центре четыре месяца, пока ее не забрали родственники. Они заперли дочь дома и отняли у нее телефон, из‑за чего девушку исключили из университета, отмечает «CK SOS».
Элина написала заявление в полицию, в котором попросила завести уголовное дело в связи с незаконной медицинской помощью и незаконным ограничением свободы.