Ирландский актер Пол Мескаль, известный по сериалу «Нормальные люди» и фильму «Незнакомая дочь», снимется в новом проекте режиссера Ричарда Линклейтера («Отрочество», «Перед рассветом», «Школа рока»). Об этом сообщил Variety.
Кинематографист намерен снять киноадаптацию мюзикла Стивена Сондхайма и Джорджа Ферта «Merrily We Roll Along» («Мы едем, едем, едем»). Линклейтер собирается снимать экранизацию в течение 20 лет.
Ранее режиссер уже экспериментировал со столь долгосрочными проектами. На создание фильма «Отрочество» у него ушло 11 лет. Такая долгая работа над лентой позволила проследить за реальным взрослением главного героя картины.
В новом проекте Линклейтер хочет повторить тот же опыт. Мескаль предстанет в фильме в роли бродвейского композитора Франклина Шепарда. Его партнерами по ленте станут Бен Платт и Бини Фельдштейн. Они сыграют друзей Шепарда.
Платт сыграет творческого партнера Франклина и автора текстов по имени Чарли, а Фельдштейн появится в образе театрального критика Мэри. Фильм расскажет историю о распадающейся дружбе этого трио.
Согласно сюжету мюзикла Франклин решит стать голливудским кинопродюсером и оставит своих друзей. Это внесет разлад в отношения приятелей и в итоге разведет их в разные стороны.
История Франклина, Чарли и Мэри будет рассказана в обратном хронологическом порядке и растянется, как можно догадаться, на 20 лет. Первые фрагменты кино с участием Мескаля уже отсняты.
Ранее роль Франклина в картине должен был исполнять Блейк Дженнер. Однако в конце 2019 года его бывшая жена рассказала, что пережила домашнее насилие. Хотя девушка не назвала имени своего обидчика, Дженнер после ее заявления появился только в одном кинопроекте — триллере «Райский город» с Брюсом Уиллисом.