Ранее роль Франклина в картине должен был исполнять Блейк Дженнер. Однако в конце 2019 года его бывшая жена рассказала, что пережила домашнее насилие. Хотя девушка не назвала имени своего обидчика, Дженнер после ее заявления появился только в одном кинопроекте — триллере «Райский город» с Брюсом Уиллисом.