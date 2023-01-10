Президента Малави попросили проверить Мадонну. Ее подозревают в торговле африканскими детьми

По мнению активистов, в отношении артистки необходимо провести «тщательное расследование торговли детьми, сексуальной эксплуатации, сексуального рабства, угроз принуждения, мошенничества, обмана и злоупотребления властью или уязвимостью детей».
Пока расследование не будет завершено, «Всемирная федерация Эфиопии» предлагает «ограничить доступ Мадонны и ее соратников к Африке и африканским детям в качестве меры предосторожности».
Представители организации заподозрили певицу в незаконных действиях из‑за ее высказываний, которые якобы оскорбляют религиозные символы и ценности традиционных сообществ, а также из‑за откровенных фотографий артистки.
Мадонна, как отметили в письме к президенту Малави активисты, публиковала порнографические снимки. Некоторые из них в том числе демонстрировали сцены однополого секса.
Благотворители считают, что артистка создала фонд помощи детям-сиротам «Воспитание Малави» в 2006 году с целью проведения экспериментов над юными африканцами.