Президента Малави попросили проверить Мадонну. Ее подозревают в торговле африканскими детьми

Благотворительная организация «Всемирная федерация Эфиопии» обратилась к президенту Малави Лазарусу Чаквере с просьбой проверить американскую певицу Мадонну на участие в торговле детьми. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на The Times Nigeria.