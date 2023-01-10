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Студия A24 выпустила трейлер фильма «Бу боится» с Хоакином Фениксом в главной роли

Виктория Шанина
Сегодня в 17:51

На ютьюб-канале киностудии A24 вышел трейлер хоррора «Бу боится», посвященный мужчине из небольшого города, который пытается выяснить обстоятельства гибели своей матери. Главную роль в картине сыграл Хоакин Феникс.

Бу давно уехал из родного городка, пытаясь устроиться в жизни, но известие о смерти мамы заставило его вернуться. В пути его ждет множество событий, которые прольют свет на жуткие тайны прошлого, а также ряд судьбоносных встреч.

Помимо Хоакина Феникса в картине снялись Натан Лейн, Эми Райан, Стивен МакКинли Хендерсон, Зои Листер-Джонс, Армен Нахапетян, Паркер Поузи и Патти ЛюПон. Режиссер — Ари Астер. Премьера запланирована на 21 апреля 2023 года.

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Армен НаапетянХоакин ФениксЗои Листер ДжонсНатан ЛейнЭми РайанСтивен ХендерсонПатти Люпон
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