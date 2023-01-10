За новогодние каникулы российские кинотеатры заработали рекордные 4,5 млрд рублей

Больше всего денег в этом году принес «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, который с 1 по 8 января заработал 2,9 млрд рублей, или 70% от общей кассы. На втором месте «Иван Царевич и Серый Волк» (404 млн), на третьей — вторая часть комедии «Непослушник», премьера которой состоялась 15 декабря.