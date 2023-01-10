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За новогодние каникулы российские кинотеатры заработали рекордные 4,5 млрд рублей

Семён Гудошников
Сегодня в 17:13

За новогодние каникулы — с 31 декабря по 8 января — российские кинотеатры заработали на продаже билетов 4,5 млрд рублей. Это абсолютный рекорд с 2014 года, когда объединенные данные по кассе начали собирать, пишет РБК со ссылкой на данные ЕАИС.

Выручка кинотеатров от билетов превысила прошлогоднюю на 22%. В прошлые праздники (с 31 декабря по 9 января) ситуация серьезно отличалась: тогда можно было легально показывать голливудские картины, но в большинстве регионов еще действовали ковидные ограничения.

В денежном выражении результаты новогоднего кинопроката немного превысили показатели допандемийных каникул, когда касса составила 4,3 млрд рублей. Тогда кинотеатры посетили 15,4 млн человек, в прошлые праздники — 10,9 млн, а в эти — 13,4 млн.

Больше всего денег в этом году принес «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, который с 1 по 8 января заработал 2,9 млрд рублей, или 70% от общей кассы. На втором месте «Иван Царевич и Серый Волк» (404 млн), на третьей — вторая часть комедии «Непослушник», премьера которой состоялась 15 декабря.

К 10 января «Чебурашка» заработал более 3 млрд рублей и стал самым кассовым российским фильмом в отечественном кинопрокате, обойдя «Холопа». При этом комедия Клима Шипенко достигла отметки в 3 млрд лишь на 46-й день широкого проката.

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