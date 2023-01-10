Американская ассоциация журналистов признала боксером года россиянина Дмитрия Бивола

«Это огромная честь. Я очень счастлив и рад узнать об этом. Я интересовался тем, кто получал эту награду, когда был ребенком, и теперь я присоединился к их числу. Я навсегда вошел в историю бокса. Я очень горд этим, и я очень горд за свою команду», — сказал Бивол.