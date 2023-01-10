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Американская ассоциация журналистов признала боксером года россиянина Дмитрия Бивола

Виктория Шанина
Сегодня в 16:17

Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), признала россиянина Дмитрия Бивола лучшим боксером года. Об этом сообщается на портале промоутерской компании «Мир бокса», которая в том числе работает с Биволом.

Российский спортсмен впервые получил звание боксера года за всю 84-летнюю историю BWAA.

«Это огромная честь. Я очень счастлив и рад узнать об этом. Я интересовался тем, кто получал эту награду, когда был ребенком, и теперь я присоединился к их числу. Я навсегда вошел в историю бокса. Я очень горд этим, и я очень горд за свою команду», — сказал Бивол.

Дмитрий Бивол в 2022 году дважды защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. В мае боксер одержал победу над мексиканцем Саулем Канело Альваресом и впервые за свою карьеру попал в топ-10 лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P). В ноябре Бивол защитил титул в 10-й раз, победив мексиканца Хильберто Рамиреса.

Всего 32-летний Дмитрий Бивол провел 21 поединок на профессиональном ринге. На его счету ни одного поражения.

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