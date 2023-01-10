Выставку «Балабанов» в Петербурге продлили до 15 февраля

«В социальных сетях выставки было 2 популярных вопроса. Первый — „не успеваю попасть, можно ли продлить?“ Второй — „приедет ли выставка в наш город (Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород и т. д.) на гастроли?“ Сегодня мы рады ответить на первый — действительно, выставку удалось продлить до 15 февраля. По второму сможем ответить чуть позже», — заявили художник-постановщик Агния Стерлигова и продюсер Александр Кармаев.