Выставку «Балабанов» в Петербурге продлили до 15 февраля

Выставку-путешествие «Балабанов» в петербургском пространстве «Севкабель Порт» продлили на один месяц — до 15 февраля. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы экспозиции.
Выставка открылась 13 октября, и за два с половиной месяца ее посетили более 100 тыс. человек, включая известных деятелей культуры и искусства, многие из которых были лично знакомы с режиссером Алексеем Балабановым и работали с ним.
Организаторы заявляют, что на протяжении всего периода работы ежедневная посещаемость экспозиции была стабильной, а значит, интерес аудитории к ней сохраняется. Именно поэтому было решено продлить выставку.
«В социальных сетях выставки было 2 популярных вопроса. Первый — „не успеваю попасть, можно ли продлить?“ Второй — „приедет ли выставка в наш город (Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород и т. д.) на гастроли?“ Сегодня мы рады ответить на первый — действительно, выставку удалось продлить до 15 февраля. По второму сможем ответить чуть позже», — заявили художник-постановщик Агния Стерлигова и продюсер Александр Кармаев.
Художник-постановщик, сын Алексея Балабанова Петр, сказал: «Я очень рад, что такая важная сегодня вещь, как выставка „Балабанов“, может быть продлена еще на месяц, чтобы как можно больше людей сходили, посмотрели, послушали, каким человеком на самом деле был мой папа Алексей Балабанов».
«Балабанов» — это выставка-ретроспектива, объединившая все фильмы Алексея Балабанова. На ней собраны редкие материалы о культовых лентах «Брат», «Груз 200» и «Жмурки», множество черновиков, короткометражек и ученических работ режиссера. Рассказчиками выступают сыновья Балабанова Петр и Федор — их комментарии сопровождают каждый фрагмент экспозиции.
На выставке можно полежать в точной копии того самого трамвая из «Брата», посидеть в той самой беседке, заблудиться в настоящем «Замке» Кафки или попасть в комиксный, отрисованный мир фильма «Жмурки». Кульминация экспозиции — раздел, посвященный дилогии «Брат», а также культовому образу Данилы Багрова.