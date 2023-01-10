Мордашов возглавил рейтинг самых обедневших миллиардеров в 2022 году по версии Forbes

Forbes составил рейтинг 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2022 году. По оценке журнала, за год обеднели 68 российских предпринимателей, чье состояние в декабре 2022-го превышало миллард долларов.
Рестинг Forbes возглавил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который потерял почти 11 млрд долларов. Теперь его состояние составляет до 18,4 млрд долларов.
Второе место в списке заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. За год ее состояние сократилось на 8,3 млрд долларов, до 4,7 млрд. Замыкает тройку лидеров Олег Тиньков, который в апреле продал Владимиру Потанину пакет акций TCS Group. Его состояние сократилось на 5,9 млрд долларов, до 0,87 млрд.
Полный список обедневших российских миллиардеров в 2022 году
- Алексей Мордашов (-11 млрд долларов);
- Татьяна Бакальчук (-8,3 млрд долларов);
- Олег Тиньков (-5,9 млрд долларов);
- Роман Абрамович (-5,6 млрд долларов);
- Вагит Алекперов (-5,1 млрд долларов);
- Леонид Федун (-4,2 млрд долларов);
- Виктор Вексельберг (-4,1 млрд долларов);
- Геннадий Тимченко (-3,97 млрд долларов);
- Леонид Михельсон (-3,3 млрд долларов);
- Игорь Алтушкин (-2,8 млрд долларов).