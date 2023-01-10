Мордашов возглавил рейтинг самых обедневших миллиардеров в 2022 году по версии Forbes

Второе место в списке заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. За год ее состояние сократилось на 8,3 млрд долларов, до 4,7 млрд. Замыкает тройку лидеров Олег Тиньков, который в апреле продал Владимиру Потанину пакет акций TCS Group. Его состояние сократилось на 5,9 млрд долларов, до 0,87 млрд.