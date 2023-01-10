Реклама
Новости

Мордашов возглавил рейтинг самых обедневших миллиардеров в 2022 году по версии Forbes

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:34

Forbes составил рейтинг 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2022 году. По оценке журнала, за год обеднели 68 российских предпринимателей, чье состояние в декабре 2022-го превышало миллард долларов.

Рестинг Forbes возглавил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который потерял почти 11 млрд долларов. Теперь его состояние составляет до 18,4 млрд долларов.

Второе место в списке заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. За год ее состояние сократилось на 8,3 млрд долларов, до 4,7 млрд. Замыкает тройку лидеров Олег Тиньков, который в апреле продал Владимиру Потанину пакет акций TCS Group. Его состояние сократилось на 5,9 млрд долларов, до 0,87 млрд.

Полный список обедневших российских миллиардеров в 2022 году

  1. Алексей Мордашов (-11 млрд долларов);
  2. Татьяна Бакальчук (-8,3 млрд долларов);
  3. Олег Тиньков (-5,9 млрд долларов);
  4. Роман Абрамович (-5,6 млрд долларов);
  5. Вагит Алекперов (-5,1 млрд долларов);
  6. Леонид Федун (-4,2 млрд долларов);
  7. Виктор Вексельберг (-4,1 млрд долларов);
  8. Геннадий Тимченко (-3,97 млрд долларов);
  9. Леонид Михельсон (-3,3 млрд долларов);
  10. Игорь Алтушкин (-2,8 млрд долларов).
расскажите друзьям
люди
Олег ТиньковВладимир ПотанинРоман АбрамовичВагит АлекперовВиктор Вексельберг
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»