Копенгаген и Киев станут городами-побратимами

Копенгаген и Киев подпишут соглашение, в рамках которого столицы Дании и Украины станут городами-побратимами. Об этом сообщает ТАСС.
Так Копенгаген хочет продемонстрировать поддержку Киеву и Украине и заявить, что города в будущем будут сотрудничать для восстановления украинской столицы.
«Копенгаген стоит рядом с украинцами и Киевом. За год мы приняли несколько тысяч украинцев и делаем все возможное, чтобы помочь им в трудную минуту. Но я надеюсь, что мы сможем сделать еще больше для их родины», — заявила мэр столицы Дании Софи Хесторп Андерсен.
В июле 2022 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев и Мадрид получили статус городов-побратимов. По его словам, подписание меморандума между двумя столицами стало историческим событием наравне с саммитом НАТО в Мадриде.