Эстония планирует арестовать российские активы и передать их Украине

План должен быть готов к тому моменту, как Еврокомиссия разработает соглашение о распоряжении замороженными резервами Банка России и миллиардами замороженных активов россиян, которые находятся под санкциями. Речь идет об активах в европейских странах на общую сумму 300 млрд евро.