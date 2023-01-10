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Эстония планирует арестовать российские активы и передать их Украине

Виктория Шанина
Сегодня в 11:52

Власти Эстонии планируют в январе представить юридический план для ареста российских активов и дальнейшей передачи их Украине. Об этом заявил официальный представитель эстонского МИД Михкель Тамм, пишет Bloomberg.

План должен быть готов к тому моменту, как Еврокомиссия разработает соглашение о распоряжении замороженными резервами Банка России и миллиардами замороженных активов россиян, которые находятся под санкциями. Речь идет об активах в европейских странах на общую сумму 300 млрд евро.

Замороженные активы в Эстонии оцениваются в 20 млн евро. Такую цифру приводит эстонское ведомство, которое занимается борьбой с отмыванием денег.

3 января Bloomberg писал, что направить российские активы на помощь Украине также готова Германия. Однако источник издания заявил, что для этого необходимо решить «сложные юридические вопросы», а на это могут уйти годы.

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теги
ЕврокомиссияБанк России
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