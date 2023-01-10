В новогодние праздники россияне чаще всего путешествовали по Египту, Таиланду и России

Самыми популярными направлениями среди россиян в новогодние праздники стали Египет, Россия и Таиланд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования турагентства Travelata и компании «Росгосстрах».
На Египет пришлось 29% от всех поездок россиян в эти праздники. Между российскими регионами перемещались 19%, в Таиланд отправились 15% туристов. Чуть менее популярными оказались Турция и Объединенные Арабские Эмираты (по 14%).
Средняя стоимость новогодней путевки в Египет составила 141 тыс. рублей, а самым дорогим стал средний чек за тур в Таиланд — 231 тыс. На тур по российским регионам граждане тратили в среднем от 44 до 59 тыс. рублей.
Среди российских направлений наиболее популярными оказались Петербург и несколько районов Сочи: Имеретинский, Адлер, Центральный и Красная Поляна. Самая высокая средняя стоимость тура — на Красную Поляну (120 тыс. рублей).