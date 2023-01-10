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В Латвии предложили приостановить действие закона о репатриации из‑за роста заявок от россиян

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:16

МВД Латвии предложило приостановить в стране действие закона «О репатриации», который позволяет переехать в Латвию тем, у кого предки были этническими латышами или ливами. Об этом сообщает РБК.

«Если в начале действия закона репатриационные потоки более равномерно распределялись между странами Востока и Запада, то в 2010 году в 85% случаев статус репатрианта или члена его семьи предоставлялся гражданам России, Белоруссии и Украины», — заявили в МВД.

В министерстве заметили, что доля россиян достигает в среднем 62% за 12 лет. При этом в 2022 году доля россиян, получивших статус репатрианта или члена семьи репатрианта, достигла 81% от общего числа.

По мнению МВД Латвии, количество заявок возросло, поскольку экономическая и международная стабильность России оказалась под угрозой. В прошлом году заявку на статус репатрианта подали 430 россиян, по итогам его получили 220 человек.

Ранее Сейм Латвии утвердил поправки, по которым постоянный вид на жительство для россиян будет действовать до 1 сентября 2023 года. Снова получить постоянный ВНЖ будет можно, но для этого гражданам России придется предоставить свидетельство о владении латышским языком.

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