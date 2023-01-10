В Латвии предложили приостановить действие закона о репатриации из‑за роста заявок от россиян

Ранее Сейм Латвии утвердил поправки, по которым постоянный вид на жительство для россиян будет действовать до 1 сентября 2023 года. Снова получить постоянный ВНЖ будет можно, но для этого гражданам России придется предоставить свидетельство о владении латышским языком.