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Убийцу бывшего премьера Японии Синдзо Абэ признали вменяемым

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:47

Японца Тэцуя Ямагами, застрелившего летом 2022-го экс-премьера страны Синдзо Абэ, признали вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы. Об этом сообщает ТАСС.

Ямагами перевели из закрытого медучреждения в полицейскую тюрьму города Нара. Ожидается, что до 13 января ему будут предъявлены обвинения в убийстве и незаконном владении оружием.

8 июля 2022-го бывший военный моряк Сил самообороны Японии выстрелом в спину из самодельного ружья убил экс-премьера, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара.

На следующий день мужчина рассказал, что изначально планировал нападение на другого человека, но позже изменил свое решение.

В ходе допросов Ямагами рассказал, что убил Абэ, поскольку был уверен в его связях с религиозной организацией «Церковь объединения». Мать моряка была фанатичной сторонницей этого движения. Она пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству.

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