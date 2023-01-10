Убийцу бывшего премьера Японии Синдзо Абэ признали вменяемым

В ходе допросов Ямагами рассказал, что убил Абэ, поскольку был уверен в его связях с религиозной организацией «Церковь объединения». Мать моряка была фанатичной сторонницей этого движения. Она пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству.