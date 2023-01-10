Убийцу бывшего премьера Японии Синдзо Абэ признали вменяемым

Японца Тэцуя Ямагами, застрелившего летом 2022-го экс-премьера страны Синдзо Абэ, признали вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы. Об этом сообщает ТАСС.
Ямагами перевели из закрытого медучреждения в полицейскую тюрьму города Нара. Ожидается, что до 13 января ему будут предъявлены обвинения в убийстве и незаконном владении оружием.
8 июля 2022-го бывший военный моряк Сил самообороны Японии выстрелом в спину из самодельного ружья убил экс-премьера, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара.
На следующий день мужчина рассказал, что изначально планировал нападение на другого человека, но позже изменил свое решение.
В ходе допросов Ямагами рассказал, что убил Абэ, поскольку был уверен в его связях с религиозной организацией «Церковь объединения». Мать моряка была фанатичной сторонницей этого движения. Она пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству.