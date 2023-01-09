Бывший солист Sex Pictols примет участие в отборе на «Евровидение-2023»

В Sex Pistols Лайдон входил с 1975 по 1978 год. Позднее музыкант также участвовал в воссоединении легендарного коллектива: в 1996 году он отправился с группой в тур и выпустил новый альбом. Еще один тур Sex Pistols с Лайдоном в составе прошел в 2008 году.