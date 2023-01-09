Бывший солист Sex Pictols примет участие в отборе на «Евровидение-2023»

Экс-солист британской панк-рок-группы Sex Pistols Джон Лайдон примет участие в отборе на песенный конкурс «Евровидение-2023». Об этом сообщило Metro.
Артист надеется представить на мероприятии Ирландию вместе со своими коллегами по группе Public Image Ltd — музыкантами Лу Эдмондсом, Скоттом Фиртом и Брюсом Смитом. Для конкурса они предложат песню «Hawaii», посвященную супруге Лайдона.
«Песня посвящена всем, кто переживает тяжелые времена во время этого путешествия под названием жизнь вместе с человеком, которого любят больше всего», — рассказал Лайдон о песне, которая, по его словам, утверждает, что «любовь победит все».
Жена панк-рокера Нора Форстер в данный момент страдает от болезни Альцгеймера. В 2010 году она потеряла свою единственную дочь Ари — та скончалась от рака в возрасте 48 лет, оставив троих детей на попечение Норы и Джона.
Группа Public Image Ltd образовалась в Лондоне в 1978 году. В первоначальный ее состав входили басист Джах Воббл и бывший гитарист Clash Кит Левин. Позднее состав группы изменился. В 1987 году к ней присоединились Эдмондс и Смит.
В Sex Pistols Лайдон входил с 1975 по 1978 год. Позднее музыкант также участвовал в воссоединении легендарного коллектива: в 1996 году он отправился с группой в тур и выпустил новый альбом. Еще один тур Sex Pistols с Лайдоном в составе прошел в 2008 году.
«Евровидение-2023» состоится в мае в британском городе Ливерпуле. Финал конкурса намечен на 12 мая. Он должен был пройти на Украине, однако из соображений безопасности был перенесен в Великобританию.