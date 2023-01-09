Экс-президента Бразилии госпитализировали в США

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали в американском штате Флорида с болью в области живота. Об этом сообщил CNN со ссылкой на жену политика.
В ночь на 9 января, по словам Мишель Болсонару, ее супруг почувствовал дискомфорт, связанный с последствиями ранения, которое он получил в 2018 году во время покушения. Экс-глава Бразилии обратился в связи с этим к медикам.
Это произошло сразу после того, как в столице Бразилии тысячи сторонников Болсонару устроили протест против итогов прошедших президентских выборов. Митинг обернулся массовыми беспорядками.
Самого Болсонару в городе в этот момент не было: он уехал в США еще 30 декабря, за два дня до инаугурации избранного президента Луиса Инасиу да Силвы. В данный момент политик находится в больнице AdventHealth Celebration в Орландо.
Тем временем, в Бразилиа задержаны уже более 400 протестующих. В ходе погромов в бразильской столице пострадали офисы госорганов, а также многие произведения искусства, находившиеся в них.
В частности, были уничтожены часы XVIII века, подаренные королю Жуану VI французским монархом Людовиком XIV. Также оказалась похищена копия оригинала конституции Бразилии и уничтожена скульптура «Флейтист» Бруно Жоржи.