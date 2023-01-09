Deadline: у хоррора «М3ГАН» появится продолжение, считает сценарист проекта

«Никаких претензий к Universal, я люблю их и понимаю, что после того, как трейлер стал вирусным, подростки были вовлечены, и хотелось, чтобы они смогли посмотреть. Но в какой‑то момент должна появиться нерейтинговая версия», — сказал Купер.