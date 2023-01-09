Deadline: у хоррора «М3ГАН» появится продолжение, считает сценарист проекта

Создатели хоррора «М3ГАН», который стал одним из самых кассовых релизов первого уик-энда 2023 года в США, намерены снять продолжение фильма. Об этом сообщил Deadline.
Cценарист картины Акела Купер заявил, что у «М3ГАН» должна появиться более жестокая версия. Он признался, что изначально задумывал историю превращающейся в угрозу куклы-робота именно такой.
«Никаких претензий к Universal, я люблю их и понимаю, что после того, как трейлер стал вирусным, подростки были вовлечены, и хотелось, чтобы они смогли посмотреть. Но в какой‑то момент должна появиться нерейтинговая версия», — сказал Купер.
Кинематографист отметил, что работа над этим проектом, судя по слухам, уже запланирована. Купер рассказал, что в изначальном сценарии был «безжалостен» по отношению к персонажам. «Мой юмор чрезвычайно мрачен», — пояснил он.
Сценарист поделился, что один из исполнительных продюсеров картины сказал ему, что «кровавую» версию «M3ГАН» лучше выпустить в качестве сиквела, когда оригинальная лента станет хитом и «рынок изменится».