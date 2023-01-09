В Англии запретят одноразовую пластиковую посуду

Британское правительство введет в Англии запрет на использование одноразовой пластиковой посуды. Об этом написал The Guardian.
По информации издания, власти таким образом надеются уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Согласно статистике, ежегодно в Англии используют около 1,1 млрд одноразовых тарелок и еще 4,25 млрд столовых приборов.
При этом перерабатываются после использования только 10% подобных отходов. Именно такие отходы составляют наиболее значительную долю мусора, обнаруживаемого в Мировом океане.
«Пластиковой вилке может потребоваться 200 лет для разложения, то есть два столетия на свалке или в наших океанах», — отметила министр окружающей среды Великобритании Тереза Коффи.
Запреты на пластиковую посуду уже появились в Шотландии и Уэльсе. В Англии же с 2020 года действует запрет на пластиковые соломинки, палочки для размешивания напитков и ватные палочки.
Daily Mail, впрочем, пишет, что одноразовые приборы, тарелки и подносы не смогут использовать рестораны и кафе. Однако в супермаркетах и прочих магазинах они по-прежнему будут доступны.