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«Чемпионат»: «Амедиатека» не покажет в России сериал по The Last of Us

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:41

Сериал по видеоигре The Last of Us не покажут в России одновременно с премьерой во всем мире. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой якобы на онлайн-кинотеатр «Амедиатека».

Журналисты издания заявили, что не обладают дополнительной информацией о релизе шоу. В будущем ситуация может измениться, подчеркнули они. Судя по всему, решение о показе сериала в России пока не принято.

По информации «Чемпионата», что, хоть сериал и выпускает HBO, контент которого до сих пор выходит на сервисе, правообладателем The Last of Us является Sony. А эта компания приостановила свою деятельность в марте 2022 года. СМИ предполагает, что Sony не дала разрешение на дистрибуцию проекта ни в каком виде на территории страны.

Тем не менее, в пресс-службе «Амедиатеки» подтвердили «Афише Daily» только информацию о том, что «The Last of Us» не появится на платформе в январе. Будет ли он в дальнейшем показан российским зрителям, остается неизвестным.

Сериал по The Last of Us является одной из главных премьер HBO в 2023 году. Его действие происходит через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом.

Премьера проекта состоится 15 января. Посмотреть трейлер можно здесь.

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