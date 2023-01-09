«Чемпионат»: «Амедиатека» не покажет в России сериал по The Last of Us

По информации «Чемпионата», что, хоть сериал и выпускает HBO, контент которого до сих пор выходит на сервисе, правообладателем The Last of Us является Sony. А эта компания приостановила свою деятельность в марте 2022 года. СМИ предполагает, что Sony не дала разрешение на дистрибуцию проекта ни в каком виде на территории страны.