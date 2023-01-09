Новогоднее обращение Путина с военными собрало у телевизоров минимум зрителей за последние три года

Новогоднее обращение Владимира Путина в 2022 году собрало минимальную за последние три года аудиторию, сообщает РБК со ссылкой на данные Mediascope. По всем телеканалам президента на фоне военнослужащих посмотрели 44,6% россиян.
В 2021 году новогоднее поздравление президента посмотрели 45,1% жителей страны. В 2020-м — 45,5% от всего населения. При этом охват обращения Путина в последние минуты 2022 года оказался выше, чем в 2019-м: тогда его посмотрели 44% населения.
По Первому каналу обращение Путина посмотрели 14,3%, по «России-1» — 9,8%. Первый также обогнал второй по популярности новогодних шоу. В топе праздничных программ оказались новогоднее обращение Путина на Первом канале, «Новогодняя ночь на Первом» после полуночи, обращение президента на «России-1» и «Голубой огонек на Шаболовке».
В этот Новый год Путин нарушил традицию и обратился к россиянам не один, а в окружении российских военных. Девятиминутное выступление Путина, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, записывалось в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.