Новогоднее обращение Путина с военными собрало у телевизоров минимум зрителей за последние три года

В 2021 году новогоднее поздравление президента посмотрели 45,1% жителей страны. В 2020-м — 45,5% от всего населения. При этом охват обращения Путина в последние минуты 2022 года оказался выше, чем в 2019-м: тогда его посмотрели 44% населения.