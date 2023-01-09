Самой умной породой собак стала бельгийская овчарка малинуа

Всего эксперты оценили более 1000 собак тринадцати пород. Среди них — австралийские келпи, лабрадоры-ретриверы, золотистые ретриверы, испанские водяные собаки, шелти, английские кокер-спаниели, австралийские и немецкие овчарки, финские лаппхунды и другие.