Самой умной породой собак стала бельгийская овчарка малинуа

Ученые Хельсинкского университета составили рейтинг самых умных пород собак. Об этом сообщает The Telegraph.
По результат исследования лидером стала бельгийская овчарка малинуа. Она набрала 35 баллов из 39. Второе место заняла порода бордер-колли (26 баллов), а на третье — ховаварт (25 баллов).
Всего эксперты оценили более 1000 собак тринадцати пород. Среди них — австралийские келпи, лабрадоры-ретриверы, золотистые ретриверы, испанские водяные собаки, шелти, английские кокер-спаниели, австралийские и немецкие овчарки, финские лаппхунды и другие.
Ученые тестировали собак в десяти заданиях, результаты которых оценивались авторами специальных тестов smartDOG. Эксперты проанализировали поведение животных, их импульсивность, социальное познание, решение пространственных задач, логическое мышление и кратковременную память.
В конце декабря 2022 года Российская кинологическая федерация (РКФ) составила рейтинг десяти самых популярных пород собак у россиян. В списке — немецкий шпиц, чихуахуа, вельш-корги, немецкая овчарка, йоркширский терьер, лабрадор-ретривер, среднеазиатская овчарка, джек-рассел-терьер, французский бульдог и пудель.