«Убийца „Святой паук“» выйдет в российский прокат 4 мая

Сценарий фильма основан на реальной истории Саида (Мехди Баджестани) из рабочего класса, прошедшего ирано-иракскую войну. Он убивал проституток города Мешхед в начале 2000-х годов и стал известен как убийца по кличке Паук. Однако по сюжету никто из горожан не обращает внимания на преступления — в современном Иране настолько нормализировано насилие по отношению к женщинам и настолько стигматизированы секс-работницы, что за расследование убийств берется только журналистка Рахими (Зар Амир-Эбрахими).