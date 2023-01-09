«Убийца „Святой паук“» выйдет в российский прокат 4 мая

Фильм «Убийца „Святой паук“» режиссера Али Аббаси выйдет в российских кинотеатрах 4 мая. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале.
Сценарий фильма основан на реальной истории Саида (Мехди Баджестани) из рабочего класса, прошедшего ирано-иракскую войну. Он убивал проституток города Мешхед в начале 2000-х годов и стал известен как убийца по кличке Паук. Однако по сюжету никто из горожан не обращает внимания на преступления — в современном Иране настолько нормализировано насилие по отношению к женщинам и настолько стигматизированы секс-работницы, что за расследование убийств берется только журналистка Рахими (Зар Амир-Эбрахими).
«Этот фильм о женщинах, об их телах, фильм, полный лиц, волос, рук, ног, грудей и секса — всего, что невозможно показать в Иране», — сказала Амир-Эбрахими во время получения награды за лучшую женскую роль в Каннах. На пресс-конференции после премьеры актриса сказала, что вдохновлялась работой своих иранских друзей-журналистов: «Я знаю, с какими трудностями они сталкиваются каждый день».
Али Аббаси не разрешили снимать в Иране, и в конечном итоге фильм был снят в Иордании. Сам режиссер живет в Швеции.
«Убийца „Святой паук“» попал в шорт-лист «Оскара» как кандидат от Дании.